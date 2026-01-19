Londra: scambi negativi per Games Workshop

società inglese che produce figurine e giochi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,18%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il grafico attuale dievidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 182 sterline. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 186,2. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 180,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)