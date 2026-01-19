Londra: scambi negativi per Games Workshop

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società inglese che produce figurine e giochi
, che mostra un decremento del 2,18%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Games Workshop
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il grafico attuale di Games Workshop
evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 182 sterline. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 186,2. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 180,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)