Londra: brillante l'andamento di British American Tobacco

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda che produce sigarette
, che avanza bene dell'1,82%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di British American Tobacco
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di British American Tobacco
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,11 sterline. Primo supporto visto a 39,27. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 38,78.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)