Londra: brillante l'andamento di British American Tobacco

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda che produce sigarette, che avanza bene dell'1,82%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di British American Tobacco più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di British American Tobacco. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,11 sterline. Primo supporto visto a 39,27. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 38,78.

