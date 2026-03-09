Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:46
24.666 +0,09%
Dow Jones 19:46
47.159 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Londra: i venditori si accaniscono su British Land

Migliori e peggiori, In breve
Londra: i venditori si accaniscono su British Land
Pressione sulla società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,21%.
Condividi
```