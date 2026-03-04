Londra: brillante l'andamento di Anglo American

(Teleborsa) - Bene la società mineraria
, con un rialzo del 2,23%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Anglo American
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 34,64 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 35,76. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 33,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)