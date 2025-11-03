Madrid: scambi in positivo per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Ibex 35

Indra

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT, con una variazione percentuale del 2,04%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Indra rispetto all'indice di riferimento. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 49,21 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 48,39. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 47,85.