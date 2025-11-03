Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

New York: andamento negativo per United Health

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per United Health
(Teleborsa) - Sottotono la big delle assicurazioni sanitarie, che passa di mano con un calo del 2,05%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di United Health rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico dell'assicuratore sanitario segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 332,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 338,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 330,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```