New York: andamento negativo per United Health

(Teleborsa) - Sottotono la big delle assicurazioni sanitarie
, che passa di mano con un calo del 2,05%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di United Health
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico dell'assicuratore sanitario
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 332,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 338,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 330,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)