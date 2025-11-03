Milano 16:11
43.214 +0,09%
Nasdaq 16:11
25.993 +0,52%
Dow Jones 16:11
47.387 -0,37%
Londra 16:12
9.706 -0,12%
Francoforte 16:11
24.147 +0,79%

Petrolio a 60,78 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 60,78 dollari per barile alle 11:30.
