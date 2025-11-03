Piazza Affari: andamento sostenuto per Acea

(Teleborsa) - Avanza la multiutility capitolina
, che guadagna bene, con una variazione del 2,76%.
Il trend di Acea
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 21,84 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 21,14. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 20,68.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)