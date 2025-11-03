Milano 16:13
43.233 +0,13%
Nasdaq 16:13
26.018 +0,62%
Dow Jones 16:13
47.387 -0,37%
Londra 16:13
9.707 -0,11%
Francoforte 16:13
24.167 +0,87%

Piazza Affari: i venditori si accaniscono sul settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: i venditori si accaniscono sul settore beni di consumo italiano
Viene venduto parecchio il comparto dei beni di largo consumo, che continua la seduta a 116.101,86 punti.
Condividi
```