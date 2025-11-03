Milano 16:14
Piazza Affari: netto calo registrato da Avio

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda aerospaziale italiana, che perde terreno, mostrando una discesa del 14,78%.

L'andamento di Avio nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 30,43 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 33,53. Il peggioramento di Avio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,87.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
