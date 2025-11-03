Milano 16:15
43.228 +0,12%
Nasdaq 16:15
25.984 +0,49%
Dow Jones 16:15
47.343 -0,46%
Londra 16:15
9.704 -0,14%
Francoforte 16:15
24.153 +0,81%

Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Popolare di Sondrio

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Popolare di Sondrio
Seduta positiva per l'istituto di credito lombardo, che avanza bene del 2,24%.
Condividi
```