Sicurezza stradale, Purcaro (DEKRA Italia): “Serve più formazione e consapevolezza per fermare la strage sulle strade”

(Teleborsa) - "Negli ultimi giorni abbiamo assistito a unache hanno spezzato troppe vite, come quelle del, delloe dellaSono tragedie che ci ricordano, ancora una volta, quanto l. Ogni giorno sulle nostre stradespesso legati a distrazione, velocità e scarsa consapevolezza dei pericoli. Come fotografano". Lo ha dichiarato, in merito agli incidenti stradali che si sono verificati negli ultimi giorni."È indispensabile – prosegue Purcaro -non solo come obbligo, ma come cultura. Dobbiamo formare automobilisti, motociclisti e pedoni, a partire dai più giovani, verso un approccio più responsabile e attento. Le regole, da sole, non bastano se non c’è una vera educazione alla sicurezza. Come DEKRA, da sempre impegnata nella prevenzione e nell’analisi dei rischi,fin dalle scuole. Solo così potremo ridurre il numero di vittime e costruire una mobilità sicura e sostenibile per tutti".