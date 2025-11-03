Sicurezza stradale, Purcaro (DEKRA Italia): “Serve più formazione e consapevolezza per fermare la strage sulle strade”

(Teleborsa) - "Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una serie di incidenti stradali drammatici
che hanno spezzato troppe vite, come quelle del fratello di Andrea Delogu
, dello zio di Laura Pausini
e della giovane ragazza di soli vent’anni morta a Roma sulla Cristoforo Colombo.
Sono tragedie che ci ricordano, ancora una volta, quanto la sicurezza stradale non possa essere data per scontata
. Ogni giorno sulle nostre strade si ripetono comportamenti rischiosi,
spesso legati a distrazione, velocità e scarsa consapevolezza dei pericoli. Come fotografano gli ultimi dati Istat, infatti, nel 2024 gli incidenti stradali hanno causato 3.030 decessi e una media giornaliera di 475 incidenti, oltre 8 morti e 641 feriti
". Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia
, in merito agli incidenti stradali che si sono verificati negli ultimi giorni.
"È indispensabile – prosegue Purcaro - rimettere al centro la formazione:
non solo come obbligo, ma come cultura. Dobbiamo formare automobilisti, motociclisti e pedoni, a partire dai più giovani, verso un approccio più responsabile e attento. Le regole, da sole, non bastano se non c’è una vera educazione alla sicurezza. Come DEKRA, da sempre impegnata nella prevenzione e nell’analisi dei rischi, ribadiamo l’urgenza di investire in programmi formativi continuativi, campagne di sensibilizzazione e percorsi educativi
fin dalle scuole. Solo così potremo ridurre il numero di vittime e costruire una mobilità sicura e sostenibile per tutti".