Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:39
25.485 -1,88%
Dow Jones 19:39
47.021 -0,67%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

A New York, forte ascesa per Du Pont de Nemours

Migliori e peggiori
A New York, forte ascesa per Du Pont de Nemours
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda chimica tra le più note al mondo, che mostra una salita bruciante del 6,37% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Du Pont de Nemours, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il gruppo di Wilmington che ha inventato il nylon, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 35,01 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 37,86 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 33,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```