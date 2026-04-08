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A Madrid, forte ascesa per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
A Madrid, forte ascesa per Banco Santander
Seduta decisamente positiva per la banca spagnola, che tratta in rialzo del 7,64%.
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