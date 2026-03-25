Milano 11:36
44.057 +1,59%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 11:36
10.079 +1,14%
Francoforte 11:36
22.969 +1,47%

A Madrid, forte ascesa per Grifols

Migliori e peggiori, In breve
A Madrid, forte ascesa per Grifols
Seduta decisamente positiva per la società farmaceutica e chimica spagnola, che tratta in rialzo del 5,97%.
Condividi
```