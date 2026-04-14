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/ A Parigi, forte ascesa per Eurofins Scientific
A Parigi, forte ascesa per Eurofins Scientific
Migliori e peggiori
,
In breve
14 aprile 2026 - 09.50
Ottima performance per il
gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, che scambia in rialzo del 4,62%.
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