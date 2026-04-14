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A Parigi, forte ascesa per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
A Parigi, forte ascesa per Eurofins Scientific
Ottima performance per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che scambia in rialzo del 4,62%.
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