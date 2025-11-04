Big Data in crescita del 20% in Italia, ma poche aziende pronte a sfruttare l’AI

(Teleborsa) - Cresce ancora il mercato dele sfora la. Eppure, oggi ancora, a causa di architetture dati inadeguate o assenza di una governance chiara su dati e processi.Nel 2025 la spesa delle organizzazioni italiane in infrastrutture,, evidenziando un trend in linea con gli scorsi anni, perNel dettaglio,, in cui troviamo sia nuove applicazioni diin logica progettuale sia, messe a disposizione ad una larga fetta di dipendenti delle organizzazioni. Queste ultime, spesso utilizzate in ambito coding e analisi dati, pesano circa il 5% del totale valore di mercato.Tuttavia,e appena il 20% ha nominato un executive alla sua guida, comeNella Data Science, si registra un grande fermento, ma oltre un quarto delle grandi aziende italiane non ha ancora avviato alcun progetto di Advanced Analytics.Sono alcuni dei risultati della ricerca dell', presentata oggi durante il convegno "". Uno degliche affrontano tutti i temi chiave dell'Innovazione Digitale nelle imprese e nella pubblica amministrazione."Oggi, nelle organizzazioni, dati e intelligenza artificiale non possono più viaggiare su binari separati - afferma-: è necessario integrare in modo sinergico le componenti Data ed AI, lasciando che siano le esigenze di business a tracciare il percorso, per ottimizzare i processi o innovare nella proposta di valore. In mancanza di questi elementi, il potenziale valore dell’Intelligenza Artificiale rischia di rimanere inespresso o addirittura creare nuovi rischi per le aziende. Unmigliorando la qualità delle decisioni e rendendo i processi più intelligenti e sostenibili"."La sfida che le imprese si trovano ad affrontare oggi è duplice - spiega-. Da un lato, è essenziale mantenere una sana cultura basata sul miglioramento del decision-making, consapevoli che l’AI rappresenta un mezzo e non il fine ultimo. Dall’altro,in vista di un’ondata di innovazione che richiederà maggiore scalabilità e apertura verso una crescente eterogeneità di applicazioni di intelligenza artificiale. Da questo deriva un avvicinamento sempre più marcato tra Data Governance e AI Governance, due ambiti interconnessi che ora più che mai necessitano di logiche di dialogo e collaborazione".La spesa della Pubblica Amministrazione pesa il 6% del totale del mercato del Data Management & Analytics e cresce con ritmi leggermente più lenti media (+17%). Tra i settori. Seguono con un tasso di crescita medio del +16%, GDO/Retail, Telco e Media e Utility.Le risorse per infrastruttura pesano circa un quinto della spesa complessiva. Il, e Data Management (+13%), in cui software e servizi procedono di pari passo. Nelle grandissime imprese (oltre 1.000 addetti), la spesa in Data Management & Analytics nel 2025 cresce solo del +12%, per le grandi del +27%:, mentre lavorano all’ottimizzazione dei costi relativi ai software a disposizione, mentre per quelle di dimensioni più ridotte l’attenzione per l’IA impone di migliorare accessibilità e usabilità dei dati.Negli ultimi anni le aziende si sono dotate di strumenti tecnologici sempre più semplici e flessibili, come soluzioni di Data Visualization basate su approcci no-code, low-code o persino su tecniche di Natural Language Processing (NLP), che hanno ampliato la platea di utenti in grado di interagire con i dati. Oggi,Tra questi, il 56% opera in completa autonomia senza il supporto della Business Intelligence. Il 61% delle aziende organizza corsi di formazione dedicati all’uso delle soluzioni di Business Intelligence e il 58% punta su team trasversali, che favoriscono la collaborazione tra diverse funzioni aziendali e la condivisione delle competenze.Il, indice della difficoltà nel compiere un vero salto di maturità. Eppure, tra chi ha già sperimentato almeno un progetto, il panorama è in espansione e l’87% ha aumentato nell’ultimo anno il numero di iniziative.L’87% delle grandi aziende ha costruito una Data Platform, ma poche realtà riescono oggi a governare in modo completo l’intero ciclo di vita del dato, cruciale per generare valore attraverso le metodologie di Intelligenza Artificiale. Analizzando la composizione delle piattaforme dati delle grandi aziende emergono tre livelli di maturità tecnologica.Accanto a queste, si diffondono ma non sempre in modo integrato moduli di Machine Learning e database per la gestione di dati non strutturati. Infine, ci sono tecnologie ancora emergenti come i Data Catalog e gli strumenti di Data Quality e Data Lineage che trovano spazio, anche se in modo limitato. Le aziende ne riconoscono l’importanza e nel 40% dei casi vogliono introdurle entro i prossimi 12 mesi.Nel 2025, l’89% delle piccole e medie imprese italiane svolge delle attività di analisi dei dati, 10 punti in più del 2024. Una crescita significativa, ma che in molti casi riflette pratiche occasionali, realizzate attraverso fogli elettronici, senza figure dedicate. Solo una PMI su tre dispone di professionisti incaricati dell’analisi dei dati e la maggior parte non ha ancora realizzato investimenti rilevanti nelle infrastrutture tecnologiche.Tuttavia, il potenziale di queste iniziative è limitato dal basso livello di integrazione delle fonti dati: circa otto imprese su dieci non integrano i propri dati o lo fanno in modo manuale. La situazione è più matura tra le medie imprese: una su due ha introdotto figure professionali almeno parzialmente dedicate alla gestione e analisi dei dati, circa il 40% ha un buon livello di integrazione con tecnologie dedicate.Nelle grandi organizzazioni operano in media 14 Data Expert — figure dedicate ad attività di Data Engineering, Business Intelligence e Data Science — mentre nelle aziende con oltre 1000 addetti il numero sale a circa 50. Oltre la metà di questi professionisti si occupa prevalentemente di analisi descrittiva o svolge funzioni di coordinamento. Non sorprende, quindi, cheper la realizzazione delle progettualità più complesse.L’internalizzazione delle competenze è difficile, a causa della persistente carenza di talenti specializzati sul mercato. Nel prossimo futuro, una possibile risposta potrebbe arrivare dalla Generative AI, che semplifica e velocizza il lavoro degli specialisti, supportandoli nel coding, nella creazione di report standardizzati e nelle attività di pulizia e preparazione dei dati. L’adozione procede rapida:, mentre nel 37% dei casi i singoli professionisti utilizzano in autonomia le applicazioni che ritengono più utili. Questo fenomeno, però, apre scenari di Shadow AI, con rischi potenziali legati alla sicurezza e alla governance dei dati.La maggiore parte delle aziende ha avviato quantomeno una mappatura del proprio patrimonio informativo e il 46% ha adottato metodologie per misurare almeno il valore di attività di Data Science o di Data Management.Nel futuro, però, saranno importanti anche la valorizzazione dei dati in logica extra-aziendale e l’introduzione di meccanismi chiari di redistribuzione del valore per il cittadino/consumatore che mette a disposizione i propri dati. Ma siamo ancora lontani:Mentre la scarsa consapevolezza sui meccanismi di funzionamento di algoritmi e Intelligenza Artificiale è un elemento di freno per i consumatori, che rischia di rallentare anche lo sviluppo di tecnologie correlate a questa transizione.