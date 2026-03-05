Il Nasdaq Texas diventa pienamente operativo con i primi dual listing

Nasdaq

(Teleborsa) -a seguito dell'approvazione delle sue regole di quotazione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. Questo lancio offre alle società quotate statunitensi una borsa con sede in Texas, progettata per consentire agli emittenti di sfruttare l'ambiente favorevole alle imprese dello Stato, mantenendo al contempo l'accesso alla suite di servizi e soluzioni tecnologiche del Nasdaq.La società evidenzia il raggiungimento di diverse pietre miliari: il lancio ufficiale del Nasdaq Texas, l'introduzione del primo gruppo di società che effettueranno un dual listing sul Nasdaq Texas e l'annuncio cheIl Nasdaq Texas è progettato per servire aziende di, tra cui tecnologia, energia, industria, scienze biologiche e servizi finanziari. Tra le prime aziende che saranno quotate in doppia quotazione sul Nasdaq Texas ci sono APA Corporation, Construction Partners, J.B. Hunt Transportation Services, Huntington Bancshares e ProFrac Services."Il lancio completo del Nasdaq Texas rappresenta un impegno permanente e fondamentale per le aziende che vogliono costruire il futuro dell'economia statunitense partendo da questo Stato - ha affermato- Facendo parte di questa comunità, il Nasdaq si allinea alla leadership, alla resilienza e alla crescita che caratterizzano il Texas. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto alla nostra prima coorte di società quotate in borsa e non vediamo l'ora di supportarle con tutta la forza e le capacità del Nasdaq Texas".