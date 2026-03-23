Danone acquisirà Huel per crescere nella nutrizione funzionale

(Teleborsa) - Danone , colosso francese del settore alimentare, ha raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di Huel, azienda leader nel settore delle soluzioni per pasti completi e nutrizionalmente bilanciati. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.



In linea con la strategia "Renew Danone", l'acquisizione rafforzerà la presenza di Danone nel settore della nutrizione funzionale ed estenderà il suo portafoglio nel segmento in rapida crescita della nutrizione completa. La gamma complementare di Huel, che comprende diverse forme alimentari tra cui bevande pronte e polveri, è supportata da un'eccellente strategia digitale, solide vendite digitali dirette al consumatore e una base di clienti affezionati nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti.



"Siamo lieti di dare il benvenuto a Huel e al suo team nella famiglia Danone - ha commentato Antoine de Saint-Affrique, CEO di Danone - I risultati che hanno raggiunto nel settore in rapida crescita della Nutrizione Completa sono pienamente in linea con la missione di Danone di promuovere la salute attraverso l'alimentazione. La combinazione della loro gamma di prodotti e delle loro capacità digitali all'avanguardia con la portata globale e la profonda esperienza nutrizionale di Danone offre interessanti opportunità nel nuovo e dinamico settore della nutrizione completa, in linea con la nostra strategia Renew Danone".



(Foto: © Maxim Kuzubov / 123RF)

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