Health Italia, delisting più vicino: raggiunto il 96,8% al termine dell'OPA

(Teleborsa) - Al termine dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria sulle azioni Health Italia , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, l'offerente Lonvita è arrivato a detenere il 96,76% del capitale sociale, dopo che durante il periodo di adesione è stato apportato il 28,36% del capitale. La riapertura dei termini non avrà luogo e l'offerente attuerà la procedura congiunta sul rimanente 3,24% del capitale sociale.

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