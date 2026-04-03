Boom di ricavi per i chip cinesi: record guidati dall'AI e dalle restrizioni USA

(Teleborsa) - Le aziende cinesi del settore semiconduttori hanno registrato ricavi record nel 2025, spinte dalla crescente domanda di intelligenza artificiale, dalla carenza di memorie e dalle restrizioni all’export imposte dagli Stati Uniti, che hanno stimolato Pechino a rafforzare l’industria tecnologica nazionale.



Analisti e aziende stesse prevedono che i ricavi continueranno a crescere anche nel 2026, evidenziando come i produttori cinesi stiano sfruttando la forte domanda delle grandi aziende tecnologiche domestiche impegnate a sviluppare infrastrutture AI.



Anche le restrizioni commerciali statunitensi sul settore tech cinese hanno dato una spinta decisiva alla domanda di chip, amplificando la crescita anche in altri settori come veicoli elettrici e data center AI.



Il principale produttore cinese, Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), ha riportato ricavi 2025 in aumento del 16% su base annua, a un record di 9,3 miliardi di dollari. Secondo le stime degli analisti di LSEG, il fatturato potrebbe superare gli 11 miliardi di dollari nel 2026.



Anche Hua Hong ha registrato nel quarto trimestre ricavi record di 659,9 milioni di dollari, prevedendo vendite tra 650 e 660 milioni.



Moore Threads, aspirante concorrente di Nvidia, ha guidato ricavi 2025 tra 1,45 e 1,52 miliardi di yuan (circa 210 milioni di dollari), con un incremento tra il 231% e il 247% su base annua.





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