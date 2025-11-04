Milano 14:23
42.934 -0,67%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:23
9.661 -0,42%
Francoforte 14:23
23.850 -1,17%

Borsa: Andamento negativo per Milano, in flessione dello 0,82% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 42.867,66 punti

Milano scambia con un ribasso dello 0,82% alle 13:00 e passa di mano a 42.867,66 punti.
