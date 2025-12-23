Milano 15:33
44.625 +0,07%
Nasdaq 15:33
25.459 -0,01%
Dow Jones 15:33
48.288 -0,15%
Londra 15:33
9.867 +0,01%
Francoforte 15:33
24.318 +0,14%

Borsa: Milano in flessione dello 0,27% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 44.474,76 punti

Finanza
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,27% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 44.474,76 punti.
