Bulgaria verso l’Euro, Lagarde rassicura su sovranità e inflazione: "è un guadagno, non una perdita"

(Teleborsa) - "L'83% degli europei apprezza l'o è legato all'euro come propria valuta. E lasi unirà a questa comunità, rafforzandola. Grazie alla sua presenza, al suo talento e alle sue capacità". Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea,, nel corso di una conferenza stampa a Sofia, dove si trova per un evento organizzato in vista dell'adesione della Bulgaria all'euro dal 1° gennaio 2026."Il cambiamento avverrà in una sola notte, ma è il risultato di un lungo viaggio." Con queste parole, la presidente della Banca Centrale Europea,, ha aperto a Sofia il suo intervento alla conferenza "Bulgaria on the Doorstep of the Eurozone". "Con l’adozione dell’euro, la Bulgaria compie l’ultimo passo verso la sua giusta collocazione al cuore dell’Unione monetaria europea", ha dichiarato Lagarde, sottolineando come la moneta unica porterà "prosperità e sicurezza".Negli ultimi dieci anni, ilè passato da un terzo a quasi due terzi della media dell’area euro. "Questo successo è il frutto di una profondanell’economia europea", ha ricordato la presidente della BCE. Oggi il 65% delleè destinato ai Paesi dell’Unione e il 45% all’area euro. Eliminando i– stimati in un miliardo di lev l’anno – "le imprese potranno reinvestire quei risparmi in crescita e innovazione".Un settore emblematico è l’: "L’industria bulgara fornisce circa l’80% dei componenti elettronici usati nei veicoli europei", ha ricordato Lagarde. "Liberarsi dal rischio di cambio significherà più competitività e più opportunità di investimento."Sul fronte della, Lagarde ha avvertito che "viviamo in un mondo più volatile, segnato da shock esterni costanti". In questo contesto, l’ingresso nell’eurozona "fornirà la più forte tutela possibile contro la volatilità dei cambi" e "proteggerà le imprese bulgare da oscillazioni che possono erodere la competitività".Alle paure legate alla perdita di, Lagarde ha risposto chiaramente: "Entrare nell’euro non significa perdere indipendenza, ma guadagnare voce in capitolo. Il governatore della Banca nazionale siederà neldella BCE con pari diritti e responsabilità." Quanto ai, la presidente ha ricordato che "nei precedenti passaggi all’euro, l’impatto sui prezzi è stato modesto e temporaneo, tra 0,2 e 0,4 punti percentuali", e che "con controlli rigorosi e doppia esposizione dei prezzi, l’effetto svanisce rapidamente."Lagarde da Sofia ha parlato anche dell'ipotesi di finanziare il prestito dicon gli, rimarcando che a questo proposito la posizione della BCE "è sempre stata chiara": spetta a"decidere su tali questioni" ma per la BCE "qualunque opzione venga presa in considerazione, dovrebbe essere considerata nel rispetto dei" e "a condizione che qualsiasi questione relativa alla stabilità finanziaria venga affrontata adeguatamente. Questa posizione è invariata".