Euro, Cipollone (BCE): "Rafforza sovranità ma bisogna agire contro dipendenze"

(Teleborsa) -i paesi europei hanno riconquistato la loroe ciò ha consentito die condividere interessi di natura economica e monetaria. Tuttavia,in un mondo in cui le dipendenze possono essere utilizzate come leva finanziaria. Preservare la sovranità monetaria richiedeper affrontare le dipendenze nei pagamenti e nella finanza. Un aspetto che la Presidente Lagarde ha definito "marcia verso l'indipendenza" dell'UE. E' quanto ribadito da, membro esecutivo del Board della BCE, in un intervento all'Accademia Nazionale dei Lincei."Quando si tratta di pagamenti digitali al dettaglio, finanza digitale, pagamenti transfrontalieri e finanziamento di imprese innovative,, ha sottolineato Cipollone, aggiungendo che l'indipendenza consentirà die "la sovranità monetaria".è sempre stato un obiettivo chiave della nostra moneta unica". La,dà "un contributo fondamentale all'indipendenza dell'Europa" - ha ricordato il banchiere, aggiungendo - "In un mondo in cui le minacce esterne sono in crescita" emerge con maggiore chiarezza che "gliper la loro sicurezza e prosperità"."Lanon dipende solo da solide politiche macroeconomiche – in particolare da una politica monetaria indipendente volta a preservare la stabilità dei prezzi – ma anche dalla. Questi - ha ricordato Cipollone "stanno attraversando una profonda trasformazione a causa della digitalizzazione e dell'emergere di nuove tecnologie".Il banchiere ha poi ricordato come ili, proprio nell'idea di cedere la sovranità, per questo motivo è stata prescelta la strada di limitare la sovranità in ambito economico e monetario e non anche alla difesa comune. "monetaria condividendola a livello europeo", ha ricordato il banchiere, aggiungendo che "condividere una moneta unica significa beneficiare di una valuta con un ruolo internazionale potenzialmente più forte e mercati finanziari più ampi".Oggi, "in un mondo meno stabile, leper funzioni economiche critiche" e quindi occorre "garantire che le dipendenze esterne nei pagamenti e nella finanza non annullino la sovranità monetaria duramente conquistata dall'Europa".