Spagna, inflazione gennaio rivista al ribasso +2,3% su anno

(Teleborsa) - Rivista al ribasso l'innel mese di. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un calo dello 0,4% su base mensile, uguale alla stima preliminare. A dicembre i prezzi avevano registrato un +0,3%.Su, si rileva una crescita del, più bassa della prima lettura al 2,4% e in calo rispetto al 2,9% di dicembre.L'registra una variazione positiva del 2,4% annuale, inferiore al 3% del mese precedente e più bassa della stima preliminare di 2,5%. Su base mensile, il dato segna un -0,8% dopo il +0,3% di dicembre.