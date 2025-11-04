Milano 14:28
Francoforte: performance negativa per Renk

Francoforte: performance negativa per Renk
(Teleborsa) - Rosso per Renk, che sta segnando un calo del 2,25%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Renk subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La situazione di medio periodo di Renk resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 66,02 Euro. Supporto visto a quota 63,97. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 68,07.

