Milano 14:29
42.909 -0,73%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:29
9.656 -0,47%
Francoforte 14:29
23.829 -1,26%

Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia telefonica tedesca, in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Telekom, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo dell'operatore di telefonia evidenzia un declino dei corsi verso area 25,95 Euro con prima area di resistenza vista a 26,43. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,74.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
