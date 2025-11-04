Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia telefonica tedesca
, in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Telekom
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo dell'operatore di telefonia
evidenzia un declino dei corsi verso area 25,95 Euro con prima area di resistenza vista a 26,43. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)