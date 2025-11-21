Milano 13:48
Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia telefonica tedesca, che avanza bene dell'1,96%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Telekom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico dell'operatore di telefonia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27,26 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 27,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 26,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
