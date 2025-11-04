Milano 14:30
42.911 -0,72%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:30
9.654 -0,48%
Francoforte 14:30
23.825 -1,27%

Fresenius Medical Care in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Fresenius Medical Care in discesa a Francoforte
Ribasso scomposto per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che esibisce una perdita secca del 5,45% sui valori precedenti.
Condividi
```