Più Medical chiude in ribasso del 3,2% il primo giorno a Piazza Affari

(Teleborsa) - Più Medical
, holding operativa a capo di un gruppo attivo nel settore delle farmacie in Italia, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un ribasso del 3,23%
. Le azioni hanno terminato la prima seduta
su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 5,806 euro
, rispetto a un prezzo di collocamento di 6 euro, raggiungendo una capitalizzazione di 36,87 milioni di euro.
Il titolo ha aperto a quota 6,001 euro, prima di spingersi fino a quota 6,20 nelle prime contrattazioni. Il controvalore
del primo giorno a Piazza Affari è stato di oltre 589 mila euro, con 198 contratti
conclusi e 101.500 azioni passate di mano.
Più Medical rappresenta la sessantunesima ammissione del 2025
su Euronext
. In fase di collocamento Più Medical ha raccolto 13,3 milioni di euro (di cui 1,6 milioni di euro derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe).