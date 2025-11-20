Milano 17:35
Più Medical chiude in ribasso del 3,2% il primo giorno a Piazza Affari

Finanza, IPO
(Teleborsa) - Più Medical, holding operativa a capo di un gruppo attivo nel settore delle farmacie in Italia, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un ribasso del 3,23%. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 5,806 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 6 euro, raggiungendo una capitalizzazione di 36,87 milioni di euro.

Il titolo ha aperto a quota 6,001 euro, prima di spingersi fino a quota 6,20 nelle prime contrattazioni. Il controvalore del primo giorno a Piazza Affari è stato di oltre 589 mila euro, con 198 contratti conclusi e 101.500 azioni passate di mano.

Più Medical rappresenta la sessantunesima ammissione del 2025 su Euronext. In fase di collocamento Più Medical ha raccolto 13,3 milioni di euro (di cui 1,6 milioni di euro derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe).
