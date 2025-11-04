Londra: in calo Next

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa
, con una flessione dell'1,85%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Next
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Next
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 141,7 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 139,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 143,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)