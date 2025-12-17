Antares Vision, tre membri del Cda si dimettono dopo closing con Crane NXT

Antares Vision

(Teleborsa) - Facendo seguito al perfezionamento dell’– tramite la sua controllata Crane NXT Inspection and Tracking Technologies – della prima tranche di azionidi titolarità di Regolo,(Amministratore esecutivo),(Amministratore non esecutivo, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato per le Nominee per la Remunerazione) e(Amministratore indipendente) hanno comunicato le proprie, dai rispettivi incarichi al fine di garantire un ordinato avvicendamento nella governance di Antares Vision, tenuto conto dei mutamenti nella compagine azionaria conseguenti al Closing e al fine di assicurare che la composizione dell’organo di gestione rifletta adeguatamente l’azionariato della Società.Inoltre, Crane NXT ITT ha indicato Hans Lidforss, Christina Cristiano e Kimberly Di Maurizio qualicome componenti del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision, in sostituzione dei predetti Amministratori dimissionari.Il Cda sarà chiamato a deliberare in merito alla nomina per cooptazione dei suddetti candidati quali nuovi Amministratori di Antares Vision nella riunione che si terrà il 17 dicembre 2025.Ad oggi,è titolare di 105.194 azioni Antares Vision.