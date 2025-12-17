Antares Vision, tre membri del Cda si dimettono dopo closing con Crane NXT

(Teleborsa) - Facendo seguito al perfezionamento dell’acquisto da parte di Crane NXT
– tramite la sua controllata Crane NXT Inspection and Tracking Technologies – della prima tranche di azioni Antares Vision
di titolarità di Regolo, Stefano De Rosa
(Amministratore esecutivo), Vittoria Giustiniani
(Amministratore non esecutivo, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato per le Nomine
e per la Remunerazione) e Mariagrazia Ardissone
(Amministratore indipendente) hanno comunicato le proprie dimissioni, irrevocabili e con effetto immediato
, dai rispettivi incarichi al fine di garantire un ordinato avvicendamento nella governance di Antares Vision, tenuto conto dei mutamenti nella compagine azionaria conseguenti al Closing e al fine di assicurare che la composizione dell’organo di gestione rifletta adeguatamente l’azionariato della Società.
Inoltre, Crane NXT ITT ha indicato Hans Lidforss, Christina Cristiano e Kimberly Di Maurizio quali candidati da cooptare
come componenti del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision, in sostituzione dei predetti Amministratori dimissionari.
Il Cda sarà chiamato a deliberare in merito alla nomina per cooptazione dei suddetti candidati quali nuovi Amministratori di Antares Vision nella riunione che si terrà il 17 dicembre 2025.
Ad oggi, Stefano De Rosa
è titolare di 105.194 azioni Antares Vision.