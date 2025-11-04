Manovra, Cisl: "Bene riduzione imposte e aiuti famiglie. No a rottamazione"

(Teleborsa) - Le osservazioni della CISL, illustrate dal Segretario Confederale Ignazio Ganga, nel corso dell’audizione di oggi presso le Commissioni congiunte bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (A.S. 1689).. Da un lato il giudizio è, volto a portare il deficit sotto il 3% per uscire dalla procedura per deficit eccessivo e a ridurre il rapporto debito/Pil. "Questo ha portato a migliorare i giudizi delle società di rating sulla sostenibilità del nostro debito - sottolinea la CISL - alla diminuzione dello spread e a contenere, in prospettiva, il costo del debito".Il sindacato guidato da Daniela Fumarola ricorda però che si tratta della, pari a 18,7 miliardi di euro o lo 0,8% del PIL. "Le misure espansive contenute nella manovra sono pari, in rapporto al Pil, a metà della dimensione media del periodo 2014/2025. Questo è certamente dovuto al percorso concordato di spesa netta che impedisce rilevanti finanziamenti in deficit"."Sarebbe stato necessario - si afferma- procedere per tempo adper avere più risorse a disposizione ed ampliare le misure espansive".Nel merito delle misure presenti nella manovra, lacon gli interventi principali a favore dellasui lavoratori (4,9 miliardi nel 2026), con la, la riduzione della tassazione suilegati alla produttività, sul(notturno, a turni e festivo), suldel pubblico impiego, sugli aumenti contrattuali, con gli(1,6 miliardi nel 2026) e con il rifinanziamento della(ulteriori 2,4 miliardi nel 2026).Con questo rifinanziamento - ricorda il sindacato -, misura raggiunta nel periodo pre-Covid. "rispetto alle prospettive demografiche e sociosanitarie del Paese che per la nostra Organizzazione richiedono una spesa maggiore e quindi un riesame delle fonti di finanziamento del SSN", si afferma.Unviene invece espresso in relazione all’ennesima(1,6 miliardi nel 2026). "È la, - si afferma - cui si aggiungono tre operazioni di stralcio (nel 2018, 2021 e 2022) e un condono nel 2023. In pratica, secondo l’UPB,"Parte dellepossono essere trovate tramite unaUnè poi dato in particolare sulle norme in materia di