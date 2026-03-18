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MPS, First Cisl: su remunerazioni serve coerenza, aumenti anche a lavoratori

Banche, Economia
MPS, First Cisl: su remunerazioni serve coerenza, aumenti anche a lavoratori
(Teleborsa) - "Il Vicepresidente di MPS Gianluca Brancadoro rivendica pubblicamente il raddoppio del limite alla remunerazione variabile del top management, sostenendo che ciò "creerà lo spazio per attrarre e trattenere talenti" in un contesto competitivo e in un gruppo "più dinamico e resiliente". Parole importanti, che parlano di ambizione, crescita e futuro. Ma se la banca ritiene di poter sostenere un sistema incentivante così ampio ai vertici, allora deve valere un principio semplice: coerenza". Lo dichiara la Segretaria generale aggiunta First Cisl Sabrina Brezzo.

"Risultati così solidi da giustificare ambizioni elevate per il top management devono tradursi in riconoscimenti chiari e adeguati per coloro che quei risultati li producono ogni giorno, magari prevedendo partecipazione agli utili e ulteriori forme di partecipazione effettiva per le lavoratrici e i lavoratori del gruppo - prosegue - Il Comitato Remunerazione parla di equità, sostenibilità e valore generato. Bene: questi principi devono valere per tutte e tutti, non solo per pochi".

First Cisl chiede trasparenza, rispetto e coerenza, "perché la crescita di un gruppo non si misura solo nei comunicati agli azionisti, ma nella dignità del lavoro quotidiano e di quanto gli deve essere riconosciuto in termini sia economici sia di tutele e di prospettive professionali". In vista del rinnovo del CdA, la sindacalista sottolinea che "il messaggio è semplice: non ci possono essere due pesi e due misure. La coerenzadeve valere per tutte e tutti".
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