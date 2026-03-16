Trasporti, nuove regole UE per incentivi e aiuti di stato

Per trasporto sostenibile e multimodale

(Teleborsa) - La Commissione europea ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato al trasporto terrestre e multimodale ed il regolamento sull'esenzione per categoria degli aiuti di stato, che puntano ad un trasporto più sostenibile sia per i passeggeri sia per le merci.



Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 30 marzo 2026 sino al 31 dicembre 2034, mentre gli orientamenti non hanno una data di scadenza.



Le nuove norme sostituiscono le linee guida sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie emanate nel 2008 ed avranno effetti sugli incentivi in essere quali il Ferrobonus ed il Sea Modal Shift. Gli orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti di Stato ,che vengono notificati a Bruxelles per l'approvazione, possono essere considerati compatibili con il mercato interno.



I nuovi orientamenti interessano tutte le modalità di trasporto terrestre: su strada, ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale sostenibile. Per quanto riguarda il trasporto multimodale, almeno uno dei modi di trasporto utilizzati deve essere quello ferroviario o navale o deve combinare il trasporto terrestre con il trasporto marittimo a corto raggio.



Gli orientamenti inoltre chiariscono l'operatività degli aiuti al funzionamento e agli investimenti, quali gli aiuti per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti di servizio ferroviario e per vie navigabili interne, gli aiuti per l'avvio di nuovi collegamenti commerciali ferroviari e lungo vie navigabili interne e le possibilità di aiuti sotto forma di compensazione per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario di merci. Inoltre, vengono introdotte norme più flessibili per gli aiuti che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale. Tra queste misure rientrano gli aiuti volti a ridurre i costi esterni dei trasporti e gli aiuti che promuovono l'interoperabilità, come gli aiuti per un funzionamento più sicuro ed efficiente di tutti i sistemi ferroviari nazionali. Queste disposizioni sono concepite per sostenere il passaggio dal trasporto su strada a modi di trasporto più sostenibili, garantendo nel contempo che gli aiuti rimangano mirati e proporzionati;

introducono garanzie per sostenere l'ingresso e la crescita di nuovi operatori nei mercati del trasporto terrestre sostenibile. Agevolano l'accesso ai finanziamenti per le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione e i nuovi operatori per l'acquisto di materiale rotabile e navi adibite alla navigazione interna, preservando nel contempo una concorrenza effettiva.

Regolamento di esenzione per categoria nel settore dei trasporti



Il regolamento integra gli orientamenti esentando alcune categorie di aiuti nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto per vie navigabili interne e del trasporto multimodale sostenibile dall'obbligo di notifica alla Commissione e di approvazione da parte di quest'ultima.



Questo nuovo quadro costituisce un'importante semplificazione che consente agli Stati membri di erogare rapidamente gli aiuti laddove siano soddisfatte le condizioni previste.

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