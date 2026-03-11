Svezia taglia le previsioni di crescita per il 2026 su incertezza globale

(Teleborsa) - Secondo le previsioni del governo, la ripresa economica della Svezia
sarà probabilmente più lenta
quest'anno del previsto, a causa dell'incertezza internazionale
.
Più in dettaglio, il Ministero delle Finanze prevede un'espansione economica del 2,8% nel 2026
– ancora il ritmo più rapido degli ultimi cinque anni – in aumento rispetto all'1,5% del 2025
, ha dichiarato mercoledì il Ministro delle Finanze, Elisabeth Svantesson
, in una conferenza stampa. Le previsioni di dicembre indicavano una crescita del 3% quest'anno
.
"I bruschi cambiamenti nella politica commerciale ed estera dell'amministrazione statunitense
hanno avuto un impatto significativo sull'economia globale nel 2025", ha spiegato il Ministero in una nota. "La forte crescita negli Stati Uniti è stata trainata in parte da ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale
, che dovrebbero stimolare l'economia anche nel 2026. La ripresa economica nell'area dell'euro
, iniziata nel 2025, dovrebbe proseguire quest'anno, nonostante l'incerta situazione geopolitica e l'aumento dei dazi statunitensi che stanno rallentando le esportazioni. Si prevede che l'incertezza nell'economia globale rimarrà elevata nel 2026
, in particolare a causa della guerra in Medio Oriente
e dei dazi
imposti dall'amministrazione statunitense all'inizio dell'anno".
In generale, il governo svedese prevede che l'aumento dei salari
reali, la riduzione dell'inflazione
e le riduzioni fiscali
stimoleranno i consumi
delle famiglie e il mercato immobiliare
in futuro. Allo stesso tempo, si prevede che la politica fiscale contribuirà ad aumentare i consumi e gli investimenti pubblici
. Si prevede che l'economia sarà prossima all'equilibrio nel 2027
.
Il Ministero ha anche sottolineato che "l'occupazione
ha iniziato ad aumentare alla fine del 2025 e gli indicatori del mercato del lavoro mostrano un aumento della domanda di manodopera nel breve termine. Nel 2026, si prevede che le condizioni del mercato del lavoro continueranno a migliorare
, con conseguente riduzione della disoccupazione".
"Nonostante l'incertezza globale, l'economia svedese è solida
, con finanze statali di livello mondiale. Il governo ha avviato diverse iniziative per rafforzare le famiglie
e stimolare l'economia
, come la riduzione delle imposte sul lavoro
e sui risparmi
. Ulteriori iniziative entreranno in vigore in primavera
, come la riduzione temporanea dell'imposta sul valore aggiunto
sui prodotti alimentari
", ha affermato il Ministro Svantesson.