New York: CDW in forte discesa

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore americano di prodotti hardware e software
, che soffre con un calo del 4,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CDW
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di CDW
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 144,3 USD con area di resistenza individuata a quota 153. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 141,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)