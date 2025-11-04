Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:44
25.512 -1,78%
Dow Jones 19:44
47.034 -0,64%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

New York: CDW in forte discesa

Migliori e peggiori
New York: CDW in forte discesa
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore americano di prodotti hardware e software, che soffre con un calo del 4,71%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CDW, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di CDW mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 144,3 USD con area di resistenza individuata a quota 153. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 141,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```