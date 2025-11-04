Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:47
25.515 -1,77%
Dow Jones 19:47
47.045 -0,62%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

New York: Waters, quotazioni alle stelle

Prepotente rialzo per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, che mostra una salita bruciante del 6,44% sui valori precedenti.
