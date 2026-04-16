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Londra: Metlen Energy & Metals, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Metlen Energy & Metals, quotazioni alle stelle
Ottima performance per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che scambia in rialzo del 3,82%.
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