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Giovedì 16 Aprile 2026, ore 14.30
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/ Londra: Metlen Energy & Metals, quotazioni alle stelle
Londra: Metlen Energy & Metals, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
16 aprile 2026 - 13.00
Ottima performance per la
holding industriale operante nei settori energia e metallurgia
, che scambia in rialzo del 3,82%.
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