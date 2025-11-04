Milano 17:35
Perde Gartner sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che tratta in perdita dell'8,90% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Gartner è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Gartner mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 214,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 243,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 204,1.

