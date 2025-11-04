Philip Morris International, nuovo modello organizzativo per promuovere un futuro senza fumo

Philip Morris International

(Teleborsa) -(PMI) ha illustrato in dettaglio ilaziendale. La struttura organizzativa aggiornata, in vigore, è progettata per migliorare l'agilità di PMI e supportarne il percorso verso un', sotto la guida del CEO del Gruppo PMI,L'di PMI è attualmente operativa su larga scala in tutte le sue regioni, con una, e implementerà due nuove unità aziendali principali, che riporteranno a Jacek Olczak:Inoltre, l'unità Wellness di PMI,, continuerà a riportare a Jacek Olczak.Gli attuali quattro segmenti geografici saranno sostituiti da tre nuovi segmenti:L'azienda prevede di pubblicare i propri risultati finanziari basati sui nuovi segmenti a partire dalLa Business Unitcontinuerà a promuovere la strategia multicategoria, la riduzione del danno da tabacco e l'espansione dei prodotti senza fumo in tutti i mercati al di fuori degli Stati Uniti, massimizzando al contempo il valore del business dei combustibili nel tempo per supportare la crescita del senza fumo. Questa B.U. sarà suddivisa in due segmenti di business,è stato nominato CEO di PMI International, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Attualmente de Wilde è Presidente per l'Asia meridionale e sud-orientale, la Comunità degli Stati Indipendenti, il Medio Oriente e la regione Africa.La Business Unitsi concentrerà sulla realizzazione dei piani negli Stati Uniti, con la duplice ambizione di continuare la crescita di ZYN nella categoria dei sacchetti di nicotina e di espandere il business dei prodotti "heat-not-burn", come motore cruciale della strategia di crescita a lungo termine di PMI.manterrà il suo ruolo di CEO di PMI U.S.Philip Morris International è un'azienda leader a livello internazionale nel settore dei beni di consumo, impegnata attivamente ae ad ampliare il proprio portafoglio a lungo termine per includere prodotti al di fuori del settore del tabacco e della nicotina.L'attualedell'azienda è costituito principalmente da sigarette e prodotti senza fumo, tra cui prodotti "heat-not-burn", sacchetti di nicotina e vaporizzatori elettronici. I prodotti senza fumo sono disponibili per la vendita in 100 mercati e, al 30 giugno 2025, PMI stima che fossero utilizzati da, molti dei quali hanno abbandonato il fumo di sigaretta o ne hanno ridotto significativamente il consumo. Il business dei prodotti senza fumo ha rappresentato il 41% del fatturato netto totale di PMI nei primi nove mesi del 2025.Dal 2008, PMI haper sviluppare, convalidare scientificamente e commercializzare prodotti senza fumo innovativi per adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, con l'obiettivo di porre fine completamente alla vendita di sigarette. Ciò include lo sviluppo di capacità di valutazione scientifica di livello mondiale, in particolare nei settori della tossicologia preclinica dei sistemi, della ricerca clinica e comportamentale, nonché degli studi post-commercializzazione.A seguito di una solida revisione scientifica, laha autorizzato la commercializzazione dello snus General di Swedish Match e delle bustine di nicotina ZYN, nonché delle versioni dei dispositivi e dei materiali di consumo IQOS di PMI: le prime autorizzazioni di questo tipo nelle rispettive categorie. Le versioni dei dispositivi e dei materiali di consumo IQOS e dello snus General hanno inoltre ottenuto le prime autorizzazioni in assoluto per i prodotti del tabacco a rischio modificato dalla FDA.PMI ha l'ambizione a lungo termine die mira a migliorare la vita attraverso l'offerta di esperienze di salute senza interruzioni.