Luiss lancia l’Osservatorio Manifattura 360° per export e competitività delle filiere italiane

(Teleborsa) - È stato presentato oggi presso l’permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali – Manifattura 360°, promosso dalin collaborazione con. Il progetto, che si avvale del contributo accademico e multidisciplinare dell’Ateneo, si configura come strumento di analisi e approfondimento per le imprese, le istituzioni e i decisori pubblici, nella complessa fase di transizione che stanno attraversando il commercio internazionale e i sistemi produttivi.L’evento si è aperto con i, Prorettore per la Didattica Luiss e Direttore del Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana", e, Prorettore per la Ricerca e la Terza Missione Luiss. Ha fatto seguito la presentazione del, che ha analizzato la resilienza e le vulnerabilità delle filiere italiane sui mercati esteri, tra rischi tariffari e shock esterni, disegnando gli scenari futuri e delineando strategie di adattamento e politiche industriali per sostenere l’export e la competitività del Made in Italy. Il report è stato illustrato da, Docente di International Operations and Supply Chain Management della Luiss - che ha anche guidato il team della ricerca - e commentato da, Capo Unità Export - DG Crescita e Promozione Esportazioni del MAECI, insieme a, Consigliere Ministeriale MAECI.I lavori sono proseguiti con unaalla quale hanno partecipato, Viceministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia,, Direttore degli Affari Internazionali di Confindustria e, Direttore del Geopolitical Risk Observatory della Luiss., Viceministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha commentato: "L'Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali ci offre un importante strumento di analisi per capire le tendenze globali in un contesto internazionale sempre più complesso e incerto. Le filiere sono la struttura fondamentale del nostro sistema produttivo, sonoSono, allo stesso tempo, un ambiente fragile, da tutelare e da sostenere in una continua innovazione. In questo è importante la transizione digitale perché in un sistema economico centrato sul processo e non più sul prodotto la gestione del dato consente di integrare capacità, conoscenze, potenzialità. Le informazioni che ci arrivano dall'Osservatorio sono e saranno utili per"., Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, ha dichiarato: "Essere qui oggi, insieme a istituzioni, imprese e mondo accademico, conferma una verità: l’Italia cresce quando fa sistema.e, come Sistema Paese, dobbiamo promuoverlo e tutelarlo dalle criticità che quotidianamente insorgono nel panorama internazionale.che impediscono alle nostre produzioni d’eccellenza di esprimere tutta la loro competitività: ciò che sempre di più stanno facendo il nostro Governo e la nostra diplomazia economica, lavorando per sostenere l’accesso delle filiere italiane ai mercati più dinamici. Per questo siamo orgogliosi di aver promosso, assieme alla Luiss, la nascita di questo Osservatorio, che ha già ricevuto il patrocinio di importanti Istituzioni: uno strumento per rafforzare la collaborazione pubblico - privato, per supportare export, innovazione e sviluppo dei nostri talenti, trasformando l’incertezza in un vantaggio competitivo per l’Italia".Come emerso dall’incontro,in cui shock geopolitici e tensioni commerciali riconfigurano le catene globali del valore, con impatti che si riflettono nelle diverse fasi dei processi industriali, dall’approvvigionamento dei fattori produttivi all’accesso ai mercati finali. L’Osservatorio nasce all'incrocio di tali driver di cambiamento e si propone di analizzare le trasformazioni in atto, conL’approccio adottato, infatti, integra analisi dei trend globali e raccolta di dati primari, con l’obiettivo di offrire strumenti interpretativi e di supporto alle decisioni strategiche di aziende e istituzioni."Per le imprese, e in particolare per le PMI, disporre di strumenti capaci di leggere in modo integrato l’evoluzione delle filiere è oggi un fattore competitivo determinante" ha sottolineato il, Prorettore per la Didattica Luiss e Direttore del Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana", aggiungendo "la collaborazione con, valorizzando un approccio di filiera e il ruolo dei grandi attori industriali nella lettura e nella gestione dei cambiamenti in corso".