Philip Morris, forte crescita nel 2025 trainata dal business senza fumo, nuovi target per il 2026-28

dal 6% all'8% per i ricavi netti, su base organica, con una crescita del volume SFP compresa tra una cifra alta e una cifra bassa che guiderà la crescita del volume totale delle spedizioni;

dall'8% al 10% per l'utile operativo, su base organica;

dal 9% all'11% per l'utile per azione diluito rettificato, al netto delle valute, ipotizzando le attuali aliquote dell'imposta sul reddito delle società e l'assenza di riacquisti di azioni.

(Teleborsa) - "Abbiamo raggiunto, con un quinto anno consecutivo di crescita dei volumi, ricavi netti superiori a 40 miliardi di dollari, di cui quasi 17 miliardi derivanti dalla nostra attività senza fumo, e un'ottima espansione del margine operativo", ha dichiarato Jacek Olczak, CEO del Gruppo Philip Morris International (PMI), commentando i risultati 2025 usciti nella mattinata americana."Con risultati eccellenti nel 2024 e nel 2025, abbiamo. Con un'altra solida performance prevista per il 2026, siamo sulla buona strada per superare il nostro algoritmo di crescita 2024-2026. Questo dimostra ancora una volta la nostra capacità di creare valore sostenibile per i nostri azionisti, mentre", ha aggiunto Olczak.In dettaglio, isi sono attestati a 40,6 miliardi di dollari, in aumento su base annua del 7,3% (+6,5% su base organica), grazie al significativo contributo del business senza fumo (Smoke-Free Busines, SFB) che è cresciuto del 15% a 16,9 miliardi (+14,1% organico),con volumi di spedizione annuali in aumento del 12,8%. A contempo il business "Combustibles" si è consolidato a 23,8 miliardi (+2,5% su anno; +1,8% organico).Cresce a doppia cifra il, a 27,3 miliardi (+11,1% e +10,1% organico). Anche qui il SFB traina la performance con un incremento del 20,3% a 11,7 miliardi (+18,7% organico). Il business Combustibles si attesta invece a 15,6 miliardi (+5,2%, +4,4% organico).Dinamica che si rifletta anche a livello di, che sale del 11,1% sfiorando i 15 miliardi (+10,6% organico).Philip Morris ha riportato quindi un(EPS) per l'intero anno 2025 di 7,26 dollari, rispetto a 4,52 dollari del 2024, e undi 7,54 dollari, che incorpora una crescita del 14,8% e del 14,2% su base valutaria neutrale.Per l'il gruppo prevede che l'si attesterà in un intervallo compreso tra 7,87 e 8,02 dollari, ai tassi di cambio prevalenti. Escludendo una rettifica totale di 0,51 per azione nel 2026, l'è stimato tra 8,38 e 8,53 dollari, con un aumento previsto dall'11,1% al 13,1% rispetto al dato 2025. Escludendo anche un impatto valutario favorevole di 0,27 dollari, ai tassi di cambio prevalenti, la previsione si attesterebbe tra 8,11 e 8,26 dollari, con un aumento previsto dal 7,5% al ??9,5% rispetto al dato 2025.Le previsioni per l'EPS 2026 tengono conto di un crescita organica del fatturato netto attesa tra il 5% e il ??7% e un crescita organica del reddito operativo tra il 7% e il 9%. L'utile per azione diluito rettificato del primo trimestre è previsto tra 1,80 e 1,85 dollari, incluso un impatto valutario favorevole stimato di 14 centesimi ai tassi di cambio prevalenti.Grazie ai solidi risultati annuali del 2024 e del 2025, uniti a un'ulteriore solida performance prevista per il 2026, Philip Morris prevede di raggiungere o superare la fascia alta degli intervalli CAGR 2024-2026, annunciati nel settembre 2023. Ora la società per il