Eventi e scadenze del 13 febbraio 2026

Venerdì 13/02/2026 Appuntamenti
: 62ª Munich Security Conference (MSC) 2026
- Monaco, Hotel Bayerischer Hof - Importante forum mondiale focalizzato su politica di sicurezza internazionale. La conferenza principale di febbraio riunisce oltre 450 leader globali tra capi di Stato, ministri, rappresentanti di organizzazioni, imprese, media e società civile per affrontare le questioni urgenti del settore. Parteciperà il ministro Antonio Tajani (da venerdì 13/02/2026 a domenica 15/02/2026)
10:00 - Aerospace in Action
- Sede di Confindustria Bergamo - Evento organizzato da Confindustria Bergamo per offrire alle imprese un quadro aggiornato sulle direttrici europee e nazionali, sulle evoluzioni di mercato e sulle implicazioni geopolitiche e di sicurezza
11:00 - Istat
- Trasporto marittimo in Italia | Anno 2024
11:00 - Associazione Civita - "Innovare per competere: la sfida della sostenibilità"
- Sede di Associazione Civita, Roma - L'evento, organizzato dall'Associazione con il contributo di Philip Morris Italia, riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’impresa e del Terzo Settore, tra i quali, Simonetta Giordani (Segretario Generale Associazione Civita), Carlo Corazza (Direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia), Enrico Giovannini (Direttore Scientifico ASviS), Andrea Guglielmo (Direttore Relazioni esterne Philip Morris Italia) e Antonella Sberna (Vice Presidente Parlamento europeo)
12:00 - Istat
- Imprese con almeno 500 dipendenti - 12-2025; Retribuzioni lorde e Posizioni lavorative - Imprese con almeno 500 dipendenti - 12-2025;
18:00 - Secondo Vertice Italia-Africa
- Il Secondo Vertice Italia-Africa si terrà ad Addis Abeba in Etiopia a livello di Capi di Stato e di Governo per rafforzare i partenariati italiani con l'Africa consolidando il Piano Mattei per cooperazione energetica economica e strategica, in coincidenza con il Vertice dell'Unione Africana. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento BOT Aziende
: Antares Vision
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Hermes
- Risultati di periodo Interpump
- CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione IV trimestre 2026 Moderna
- Risultati di periodo Sanlorenzo
- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2025 Vimi Fasteners|Riba Mundo Tecnologia|
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Wendy's
