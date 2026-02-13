Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Eventi e scadenze del 13 febbraio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza
Eventi e scadenze del 13 febbraio 2026
(Teleborsa) -

Venerdì 13/02/2026


Appuntamenti:
62ª Munich Security Conference (MSC) 2026 - Monaco, Hotel Bayerischer Hof - Importante forum mondiale focalizzato su politica di sicurezza internazionale. La conferenza principale di febbraio riunisce oltre 450 leader globali tra capi di Stato, ministri, rappresentanti di organizzazioni, imprese, media e società civile per affrontare le questioni urgenti del settore. Parteciperà il ministro Antonio Tajani (da venerdì 13/02/2026 a domenica 15/02/2026)
10:00 - Aerospace in Action - Sede di Confindustria Bergamo - Evento organizzato da Confindustria Bergamo per offrire alle imprese un quadro aggiornato sulle direttrici europee e nazionali, sulle evoluzioni di mercato e sulle implicazioni geopolitiche e di sicurezza
11:00 - Istat - Trasporto marittimo in Italia | Anno 2024
11:00 - Associazione Civita - "Innovare per competere: la sfida della sostenibilità" - Sede di Associazione Civita, Roma - L'evento, organizzato dall'Associazione con il contributo di Philip Morris Italia, riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’impresa e del Terzo Settore, tra i quali, Simonetta Giordani (Segretario Generale Associazione Civita), Carlo Corazza (Direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia), Enrico Giovannini (Direttore Scientifico ASviS), Andrea Guglielmo (Direttore Relazioni esterne Philip Morris Italia) e Antonella Sberna (Vice Presidente Parlamento europeo)
12:00 - Istat - Imprese con almeno 500 dipendenti - 12-2025; Retribuzioni lorde e Posizioni lavorative - Imprese con almeno 500 dipendenti - 12-2025;
18:00 - Secondo Vertice Italia-Africa - Il Secondo Vertice Italia-Africa si terrà ad Addis Abeba in Etiopia a livello di Capi di Stato e di Governo per rafforzare i partenariati italiani con l'Africa consolidando il Piano Mattei per cooperazione energetica economica e strategica, in coincidenza con il Vertice dell'Unione Africana. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende:
Antares Vision - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
Hermes - Risultati di periodo
Interpump - CDA: Approvazione Resoconto intermedio di gestione IV trimestre 2026
Moderna - Risultati di periodo
Sanlorenzo - CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2025
Vimi Fasteners|Riba Mundo Tecnologia| - CDA: Preconsuntivo Bilancio
Wendy's - Risultati di periodo


(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
Condividi
```