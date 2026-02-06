Eventi e scadenze del 6 febbraio 2026

Venerdì 06/02/2026

Banca Sistema

Buzzi

Next Re

Philip Morris International

Fineco

(Teleborsa) -- Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming- Lefkosia - Riunione informale dei ministri dell'ambiente- Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alle ore 12.00 all'inaugurazione di Casa Italia e sarà poi a colazione con i membri del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Alle ore 17.00 sarà a Palazzo Reale per il ricevimento in onore dei Capi di Stato e di Governo dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e alle ore 20.15 parteciperà alla Cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, allo Stadio di San Siro- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Electricity 2026, il rapporto annuale dell'IEA (International Energy Agency) sui sistemi e i mercati elettrici globali – fornisce un'analisi approfondita delle tendenze recenti e degli sviluppi normativi. Include previsioni per la domanda di elettricità, l'offerta e le emissioni di anidride carbonica (CO2) per paesi selezionati, per regione e a livello mondiale.20:00 -- Milano - La Cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si terrà allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro. Parteciperanno, oltre al Presidente Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti, numerose altre figure istituzionali, politiche e del mondo sportivo, oltre ad importanti artisti italiani e internazionali- Comunicazione BOT- Appuntamento: Conference call sui risultati al 31 dicembre 2025 - CDA: Approvazione risultati al 31 dicembre 2025- CDA: Esame dei dati preconsuntivi 2025- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi al 31.12.2025- Risultati di periodo12:15 -- Appuntamento: Conferenza stampa online di Fineco per i risultati finanziari 2025: Partecipa l'AD e DG di Fineco, Alessandro Foti