Eventi e scadenze del 6 febbraio 2026

Venerdì 06/02/2026 Appuntamenti
: Fieragricola 2026
- Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming (da mercoledì 04/02/2026 a sabato 07/02/2026) Consiglio dell'Unione europea
- Lefkosia - Riunione informale dei ministri dell'ambiente (da giovedì 05/02/2026 a venerdì 06/02/2026) Attività istituzionali del Presidente Mattarella per Milano-Cortina 2026
- Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alle ore 12.00 all'inaugurazione di Casa Italia e sarà poi a colazione con i membri del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Alle ore 17.00 sarà a Palazzo Reale per il ricevimento in onore dei Capi di Stato e di Governo dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e alle ore 20.15 parteciperà alla Cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, allo Stadio di San Siro Banca d'Italia
- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia IEA - Rapporto Electricity 2026
- Electricity 2026, il rapporto annuale dell'IEA (International Energy Agency) sui sistemi e i mercati elettrici globali – fornisce un'analisi approfondita delle tendenze recenti e degli sviluppi normativi. Include previsioni per la domanda di elettricità, l'offerta e le emissioni di anidride carbonica (CO2) per paesi selezionati, per regione e a livello mondiale.
20:00 - Cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026
- Milano - La Cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si terrà allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro. Parteciperanno, oltre al Presidente Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti, numerose altre figure istituzionali, politiche e del mondo sportivo, oltre ad importanti artisti italiani e internazionali Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT Aziende
: Banca Sistema
- Appuntamento: Conference call sui risultati al 31 dicembre 2025 - CDA: Approvazione risultati al 31 dicembre 2025 Buzzi
- CDA: Esame dei dati preconsuntivi 2025 Next Re
- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi al 31.12.2025 Philip Morris International
- Risultati di periodo
12:15 - Fineco
12:15 - Fineco
- Appuntamento: Conferenza stampa online di Fineco per i risultati finanziari 2025: Partecipa l'AD e DG di Fineco, Alessandro Foti