Piazza Affari: calo per Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale complesso cantieristico al mondo, che presenta una flessione del 2,23% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 21,69 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 22,19. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 22,69.

