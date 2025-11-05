Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Contenuto ribasso per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dello 0,53%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47.449,7. Primo supporto visto a 46.903. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 46.720,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)