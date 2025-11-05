Milano 10:40
43.103 -0,37%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:41
9.704 -0,11%
Francoforte 10:40
23.790 -0,66%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,41% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 43.083,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,41% alle 10:30
Milano mostra una flessione dello 0,41% alle 10:30 e continua gli scambi a 43.083,21 punti.
Condividi
```