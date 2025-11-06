Milano 10:20
43.336 -0,24%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:20
9.763 -0,14%
Francoforte 10:20
24.008 -0,17%

Il FTSE MIB scambia a 43.325,83 punti

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,26% alle 10:30
Milano mostra una flessione dello 0,26% alle 10:30 e continua gli scambi a 43.325,83 punti.
